Оперували кисту

Дівчина два роки скаржилась на постійні тазові болі, порушення менструального циклу та мала діагноз безпліддя. Після обстеження лікарі виявили кисту правого яєчника.

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З огляду на вік і стан здоров'я пацієнтки спеціалісти вирішили провести хірургічне втручання. Завдяки використанню мікроінструментів і 3D-зображення високої чіткості робота Da Vinci вдалося успішно провести операцію.

"Ювелірна робота"

Через 2 дні дівчину виписали з лікарні.

Використання мікроінструментів та 3D зображення високої чіткості дозволили нашим спеціалістам ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів,

– йдеться у повідомленні.

Втручання пройшло успішно, а мініінвазивність операції дозволило дівчині вже на 2 день після втручання виписатися з лікарні!

Лікарі також закликали жінок обов'язково проходити планові медичні огляди.