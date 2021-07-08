У Львові робот Da Vinci вперше виконав гінекологічну операцію
Вперше виконали гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci. Операцію проводили у Львові для 19-річної пацієнтки.
Оперували кисту
Дівчина два роки скаржилась на постійні тазові болі, порушення менструального циклу та мала діагноз безпліддя. Після обстеження лікарі виявили кисту правого яєчника.
До теми В Україні вперше оперував дитину робот Da Vinci : 13-річна дівчинка почувається добре – відео
З огляду на вік і стан здоров'я пацієнтки спеціалісти вирішили провести хірургічне втручання. Завдяки використанню мікроінструментів і 3D-зображення високої чіткості робота Da Vinci вдалося успішно провести операцію.
"Ювелірна робота"
Через 2 дні дівчину виписали з лікарні.
Використання мікроінструментів та 3D зображення високої чіткості дозволили нашим спеціалістам ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів,
– йдеться у повідомленні.
Втручання пройшло успішно, а мініінвазивність операції дозволило дівчині вже на 2 день після втручання виписатися з лікарні!
Лікарі також закликали жінок обов'язково проходити планові медичні огляди.
Варто знати! Однією з причин жіночого безпліддя є запальні процеси жіночих статевих органів та їхні наслідки, а також ендометріоз, склерополікістоз, фіброміоми та кісти яєчників, зокрема й дермоїдні.
Причиною утворення кіст можуть бути порушення гормонального стану та запальні захворювання органів малого таза.