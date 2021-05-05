У Львові група науковців у лабораторії Інституту біології клітини НАН України працює над розробкою першої української вакцини проти коронавірусу.

Директор Інституту біології клітини НАН України у Львові, академік Андрій Сибірний та інженерка відділу молекулярної генетики та біотехнологій Анастасія Зазуля пояснили процес розробки вакцини проти коронавірусу.

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Це є дріжджі – вихідний штам. Це той штам, який ми хочемо змусити утворювати білки. Їх ми будемо надалі використовувати для розробки вакцини. Тобто ми його генетично модифікуємо і після того він буде утворювати білки, які він ще зараз не здатний утворювати,

– сказала Анастасія Зазуля.



У Львові розробляють українську COVID-вакцину / Фото: Суспільне

За схожим принципом працюють закордонні вакцини. Вчені вирішили працювати з дріжджами, оскільки вже мають позитивний досвід роботи з ними – створення вітамінів та антибіотиків на них.

"Такі вакцини, от Новавакс, вона теж білкова вакцина. Це так само білок коронавірусу, але синтезується він не в дріжджах, а в клітинах комах", – зазначив професор Андрій Сибірний.

Науковці пройшли початкові етапи у створенні вакцини від коронавірусу

Наукова співробітниця відділу молекулярної генетики та біотехнологій Марта Семків заявила, що перші два етапи розробки української вакцини проти коронавірусу вже пройдені.

"Перший — це молекулу ДНК сконструювати, а другий — ввести її в дріжджі. Ну і подальші етапи – це буде аналіз продукту: чи продукується той білок, що нам потрібний, його очистка – це наступний етап. А останній — дія цього білка спочатку на мишах, а потім на інших лабораторних тваринах", – пояснила вона.



У Львові розробляють українську COVID-вакцину / Фото: Суспільне

Розробити вакцину від коронавірусу планують до кінця 2021 року. Згодом розпочнеться етап випробувань вакцини.

"Ми отримаємо антиген і потім будемо аналізувати на лабораторних тваринах як він працює, чи він не викликає високої температури, чи, скажімо, якихось там побічних ефектів немає і чи він викликає імунну реакцію, бо найголовніше — це щоб була імунна реакція", – додала Марта Семків.