У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" вже понад 5 днів медики рятують життя немовляти з важким перебігом коронавірусу. Дитина народилася від мами з COVID-19.

У дитини підозрюють синдром Кавасакі. Про це під час брифінгу повідомила директорка лікарні Олександра Бурда.

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Немовля потрапило до лікарні вже з позитивним результатом ПЛР-тесту на коронавірус. Воно народилось від інфікованої матері.

Стан немовля важкий, є підозра на синдром Кавасакі. Зараз дитина дообстежується і отримує комплексне лікування. Спрогнозувати надалі перебіг коронавірусу в новонародженого важко, нам бракує досвіду, але ми постійно консультуємося з фахівцями,

– розповіла Бурда.

Коронавірус у дітей: яка ситуація в "Охматдиті"

Лікарка розповіла, що нині у медичній установі лікуються 16 дітей з коронавірусом. В основному це діти 2 – 3 років.

Минулого тижня в лікарні перебували 2 пацієнти, які мали цукровий діабет і COVID-19. Вони вже одужали і їх виписали додому.

Впродовж минулого року у львівському "Охматдиті" було майже 500 дітей з коронавірусом. А за 3,5 місяця 2021 року – 301.

Максимальна кількість дітей, які одночасно перебували в лікарні, була в березні – це 120 пацієнтів.

Зауважимо, що від початку пандемії у Львівській області коронавірус діагностували у 1 621 дитини віком від 0 до 9 років. Ще 4 541 випадок зараження виявили серед дітей віком від 10 до 19 років.

Загалом, згідно з даними НСЗУ, внаслідок недуги в регіоні померли 2 дитини.