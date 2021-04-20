У Львові рятують немовля з важким перебігом СOVID-19: воно народилось від хворої мами

Джерело:"Укрінформ"
У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" вже понад 5 днів медики рятують життя немовляти з важким перебігом коронавірусу. Дитина народилася від мами з COVID-19.
У дитини підозрюють синдром Кавасакі. Про це під час брифінгу повідомила директорка лікарні Олександра Бурда.
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Немовля потрапило до лікарні вже з позитивним результатом ПЛР-тесту на коронавірус. Воно народилось від інфікованої матері.
Стан немовля важкий, є підозра на синдром Кавасакі. Зараз дитина дообстежується і отримує комплексне лікування. Спрогнозувати надалі перебіг коронавірусу в новонародженого важко, нам бракує досвіду, але ми постійно консультуємося з фахівцями,
– розповіла Бурда.
Зауважимо, що від початку пандемії у Львівській області коронавірус діагностували у 1 621 дитини віком від 0 до 9 років. Ще 4 541 випадок зараження виявили серед дітей віком від 10 до 19 років.
Загалом, згідно з даними НСЗУ, внаслідок недуги в регіоні померли 2 дитини.