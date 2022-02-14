Під час засідання розглядали усі варіанти, як забезпечити безперебійну життєдіяльність міста на випадок надзвичайної ситуації. Один з аспектів – медицина.
До теми Львів є та буде безпечним завжди, – Садовий про готовність міста до вторгнення Росії
Як підготують медичну систему у Львові
- Керівники медзакладів отримали завдання збільшити об’єм банку крові й забезпечити її необхідну кількість.
- Також це стосується медикаментів, медичних засобів та харчових продуктів.
Безпечна операційна під землею
У одній із місцевих лікарень облаштують підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих. Щоправда, у якому саме медзакладі це організують, не уточнили.
Пам’ятайте, що найбільше, чого зараз хоче ворог – це паніка і недовіра. Ми не можемо дати йому жодного шансу,
– написав Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.
Попереджений означає озброєний
Наразі у Львові є 6 тисяч укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Нещодавно інтерактивну мапу їхньої локації оновили – її можна переглянути за посиланням.