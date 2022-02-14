У Львові створять підземну операційну на випадок надзвичайної ситуації

У понеділок, 14 лютого, у Львові провели позапланове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Насамперед обговорювали військову загрозу з боку Росії.

Під час засідання розглядали усі варіанти, як забезпечити безперебійну життєдіяльність міста на випадок надзвичайної ситуації. Один з аспектів – медицина.

До теми Львів є та буде безпечним завжди, – Садовий про готовність міста до вторгнення Росії

Як підготують медичну систему у Львові

Керівники медзакладів отримали завдання збільшити об’єм банку крові й забезпечити її необхідну кількість.

Також це стосується медикаментів, медичних засобів та харчових продуктів.

Безпечна операційна під землею

У одній із місцевих лікарень облаштують підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих. Щоправда, у якому саме медзакладі це організують, не уточнили.

Пам’ятайте, що найбільше, чого зараз хоче ворог – це паніка і недовіра. Ми не можемо дати йому жодного шансу,

– написав Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

Попереджений означає озброєний

В умовах загрози зі сторони Росії Збройні сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

Наразі у Львові є 6 тисяч укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Нещодавно інтерактивну мапу їхньої локації оновили – її можна переглянути за посиланням.