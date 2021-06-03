У Львові закрили єдину в області туберкульозну поліклініку

У Львові припинила роботу остання в області туберкульозна лікарня. Державну поліклініку просто висилили з приміщення, де був розташований заклад. Нова локація абсолютно не готова до прийому пацієнтів.
Нове приміщення є, але чи запрацює воно?
Державну поліклініку виселили з приміщення Центру легеневого здоров'я на вул. Зеленій, 477, обладнання демонтували. Наразі не відомо, коли медзаклад відновить свою роботу і чи відновить взагалі.
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Чому так сталось
Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю входить у структуру Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
З 2011 року між поліклінікою та Центром легеневого здоров'я діяла угода про співпрацю, відповідно до якої поліклініка розміщувалася у приміщенні Центру.
Угоду продовжували щороку і на початку цього року була продовжена до кінця 2021 року. Втім наразі колективу поліклініки повідомили про розірвання угоди та виселення з приміщень на вул. Зеленій, 477.
31 травня ми прийшли на роботу – замінені усі замки у наших кабінетах. З вікна видно, що немає обладнання, у тому числі комп'ютерів. Ми викликали поліцію, написали пояснення, що не можемо приймати хворих. В умовах пандемії не тільки коронавірусної хвороби, а й туберкульозу, пацієнти позбуваються можливості безоплатно отримати спеціалізовану фахову медичну допомогу,
– розповіла Ірина Вівчар – завідувачка поліклініки.
Університет реорганізував поліклініку
Зі слів Ірини Вівчар, ректор ЛНМУ імені Данила Галицького підписав наказ про реорганізацію поліклініки, який передбачає перетворення Спеціалізованої консультативної поліклініки фтизіопульмонологічного профілю у консультативну поліклініку, тобто фактично ліквідацію профільної поліклініки.
Тому, поліклініку переселяють з приміщення Центру легеневого здоров'я на вул. Зеленій, 477 у приміщення Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни на вул. Зелену, 12.Увага! Нові приміщення зовсім не пристосовані для роботи поліклініки.
Факт непристосованості приміщень підтвердив директор Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького Борис Кузьмінов. Але за його словами, подбати заздалегідь про належне облаштування нового приміщення мало керівництво поліклініки.Переселення поліклініки також пов'язане з проханням керівництва Центру легеневого здоров'я звільнити їхні приміщення.
Позиція Інституту
14 травня 2021 року керівництво Центру легеневого здоров’я розірвало угоду про співпрацю, яка існувала ще з часів коли був інститут туберкульозу.
Гендиректор Центру легеневого здоров'я попросив звільнити приміщення до 31 травня цього року. 31 травня були підписані акти прийому-передачі, за якими ЛНМУ передав приміщення на баланс Центру легеневого здоров'я.
Обладнання поліклініки передали на зберігання Центру,
– розповів Борис Кузьмінов.
Це рішення на рівні держави, що більше такі структури як спеціалізовані поліклініки та протитуберкульозні диспансери не існують,
– зазначив Борис Кузьмінов.
Відповідального за рішення знайти складно
Своєю чергою гендиректор Центру легеневого здоров'я Любомир Рак запевнив, що рішення про переселення поліклініки приймав не він, а керівництво медичного університету.
Це рішення медичного університету. Це є поліклініка медичного університету і вони вирішують самі, де їм розміщатися. Вони мають свої приміщення і переходять туди,
– сказав Любомир Рак.
Персонал поліклініки звернеться до МОЗ
Наразі невідомо, коли поліклініка зможе відновити роботу і чи запрацює вона взагалі. На сьогодні колектив поліклініки включає 41 працівника, зокрема, 30 осіб медичного персоналу. На утримання поліклініки виділені кошти з державного бюджету – 5 мільйонів гривень на 2021 рік.
Поліклініка обслуговує близько 30 тисяч пацієнтів щороку. Колектив поліклініки на зборах ухвалив звернення до МОЗ, аби не допустити ліквідації медзакладу.