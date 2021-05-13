55-річна жінка звернулась до медиків лише тоді, коли помітила, що її живіт суттєво збільшився. Це супроводжувалось із болем внизу та дискомфортом в ділянці шлунку.

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Коли лікарі обстежили жінку, вони виявили 12-літрову рідинну кістому правого яєчника. Пухлина займала всю черевну порожнину жінки – від малого таза й аж до діафрагми, підпираючи шлунок.

Пацієнтка тривалий час не відвідувала гінеколога, тому що раніше її нічого не турбувало. Тож діагноз став для неї справжньою несподіванкою.

Враховуючи вік та величину утвору, медикам довелось провести екстирпацію матки з додатками. Простішими словами, жінці видалили тіло матки, шийку матки, обидві маткові труби та яєчники, один з яких і переродився в гігантську кістому.

Під час операції жінці видалили близько 12 літрів вмісту. У медзакладі розповіли, що приблизна вага кістоми становила близько 13 кілограмів.

На щастя, операція пройшла успішно. Пацієнтку вже виписали й вона поїхала додому.

Медики нагадали, що причиною утворення кістоми може стати гормональний збій. Оскільки міни гормонального фону призводять до розвитку різних процесів в організмі.

Тим часом ми наголошуємо на тому, що гінеколога необхідно відвідувати щорічно. Навіть у тому випадку, якщо нічого не турбує. Оскільки багато хвороб, зокрема й онкологічних, тривалий час розвиваються безсимптомно. А лікувати їх найлегше саме на ранніх стадіях.

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