У Львові жінці видалили 13-кілограмову пухлину

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги жінці видалили 12-літрову кістому яєчника. Жінка не знала про те, що з її яєчниками щось не так, оскільки давно не відвідувала гінеколога.

55-річна жінка звернулась до медиків лише тоді, коли помітила, що її живіт суттєво збільшився. Це супроводжувалось із болем внизу та дискомфортом в ділянці шлунку.

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Коли лікарі обстежили жінку, вони виявили 12-літрову рідинну кістому правого яєчника. Пухлина займала всю черевну порожнину жінки – від малого таза й аж до діафрагми, підпираючи шлунок.

Пацієнтка тривалий час не відвідувала гінеколога, тому що раніше її нічого не турбувало. Тож діагноз став для неї справжньою несподіванкою.

Враховуючи вік та величину утвору, медикам довелось провести екстирпацію матки з додатками. Простішими словами, жінці видалили тіло матки, шийку матки, обидві маткові труби та яєчники, один з яких і переродився в гігантську кістому.

Під час операції жінці видалили близько 12 літрів вмісту. У медзакладі розповіли, що приблизна вага кістоми становила близько 13 кілограмів.

На щастя, операція пройшла успішно. Пацієнтку вже виписали й вона поїхала додому.

Медики нагадали, що причиною утворення кістоми може стати гормональний збій. Оскільки зміни гормонального фону призводять до розвитку різних процесів в організмі.

Що взяти з собою до гінеколога та як підготуватись до візиту

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висновки УЗД, гормональних обстежень, мазки, результати біопсій, МРТ, консультативні довідки чи виписки зі стаціонару. Запишіть собі в нотатках чи блокноті усі запитання, які виникли до гінеколога, аби не забути їх від хвилювання . Практика показує, що більша частина запитань забуваються під час консультації через певний "мандраж".

. Практика показує, що більша частина запитань забуваються під час консультації через певний "мандраж". Знайте дату останніх місячних. Це надважливо в процесі співпраці з гінекологом. Якщо ви не вмієте правильно розрахувати свій цикл, не соромтесь і скажіть про це лікарю.

і скажіть про це лікарю. Якщо ви звертаєтесь до гінеколога-репродуктолога з питаннями про планування вагітності, візьміть з собою чоловіка. Повірте, для нього це буде дуже інформативно, а вам полегшить життя.

Тим часом ми наголошуємо на тому, що. Навіть у тому випадку, якщо нічого не турбує. Оскільки багато хвороб, зокрема й онкологічних, тривалий час розвиваються безсимптомно. А лікувати їх найлегше саме на ранніх стадіях.