Річ у тім, що головні "прориви" потрібно було робити ще на початку пандемії. Таку думку висловив політолог Олег Саакян. Він перерахував сильні та слабкі сторони потенційного міністра.
Цікаво Ляшко показуватиме себе не гірше, ніж Степанов, – Тизенгаузен
Як він зазначив, очікувати від Ляшка серйозних проривів не варто, оскільки час, коли можна було б це очікувати – уже втрачений. Експерт додав, що зараз ми маємо певну інерцію цього процесу, вона накладається на системні проблеми охорони здоров'я.
Тому я не думаю, що прихід Ляшка щось кардинально змінить, але певні покращення можуть відбутися, тому що в нього є декілька сильних сторін,
– зазначив Саакян.
Він пояснив, які є сильні сторони у Ляшка:
- по-перше, він розуміється на епідеміологічній темі;
- по-друге, він приходить без серйозного корупційного чи іншого шлейфу. Так звана презумпція порядності.
З мінусів, як вважає фахівець, – це слабкий управлінський досвід. Тобто, мовиться про питання реформи медичної системи та інших.
Саакян додав, що шанс на те, що за Ляшка проголосує більшість – досить великий.
Відставка Степанова та кандидатура Ляшка: коротко
- Верховна Рада проголосувала за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова 18 травня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 травня, запропонував кандидатуру Віктора Ляшка на посаду очільника МОЗ, за поданням від фракції "Слуга народу".
- Лідер фракції Давид Арахамія вважає, що нардепи підтримають призначення Віктора Ляшка.
- Голова профільного комітету Михайло Радуцький заявив, що обговорюється ще одна кандидатка на посаду міністра охорони здоров'я – депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.