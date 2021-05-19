Річ у тім, що головні "прориви" потрібно було робити ще на початку пандемії. Таку думку висловив політолог Олег Саакян. Він перерахував сильні та слабкі сторони потенційного міністра.

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Як він зазначив, очікувати від Ляшка серйозних проривів не варто, оскільки час, коли можна було б це очікувати – уже втрачений. Експерт додав, що зараз ми маємо певну інерцію цього процесу, вона накладається на системні проблеми охорони здоров'я.

Тому я не думаю, що прихід Ляшка щось кардинально змінить, але певні покращення можуть відбутися, тому що в нього є декілька сильних сторін,

– зазначив Саакян.

Він пояснив, які є сильні сторони у Ляшка:

по-перше, він розуміється на епідеміологічній темі;

по-друге, він приходить без серйозного корупційного чи іншого шлейфу. Так звана презумпція порядності.

З мінусів, як вважає фахівець, – це слабкий управлінський досвід. Тобто, мовиться про питання реформи медичної системи та інших.

Саакян додав, що шанс на те, що за Ляшка проголосує більшість – досить великий.

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