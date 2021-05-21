Віктор Ляшко розповів на своїй сторінці у фейсбуці про свій перший день у ролі очільника МОЗ.

Читайте також EMA не рекомендує вводити другу дозу вакцини AstraZeneca, якщо виникли тромби

Новопризначений міністр зазначив, що головним пріоритетом на посаді глави МОЗ для нього буде вакцинація.

Перший робочий день, і перша зустріч за головне – забезпечення українців вакцинами. Мені випала честь зустрітися з великими друзями України в США: колишнім американським конгресменом Джимом Слаттері і його колегами,

– написав Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, він отримав запевнення в допомозі поставки в Україну вакцини від провідної американської компанії.

"Під час бесіди зазначив, що питання отримання вакцини проти коронавірусу до серпня 2021 року знаходиться під моїм особистим контролем і є пріоритетним. Обіцянки треба виконувати", – додав міністр.

Віктор Ляшко не уточнив назву компанії.

На думку журналістів 24 каналу, йдеться, ймовірно, про вакцину американської компанії Moderna. За попередніми даними американської компанії, її вакцина, що захищає від коронавірусу, ефективна майже на 95%.