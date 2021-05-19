Таку думку висловив політолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Віктор Ляшко – більш спокійний і не схильний до зайвого самопіару, на відміну від колишнього глави МОЗ.

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Експерт зазначив, головний санітарний лікар України більше є менеджером, ніж був Максим Степанов. До того ж Ляшко має профільну освіту.

Водночас Борис Тизенгаузен зауважив, що міністр не повинен володіти навіть профільною освітою, Адже в європейських країнах очільник міністерства охорони здоров'я може успішно стати міністром оборони. Тому що це суто менеджерська позиція.

Я думаю, він буде себе показувати не гірше, ніж Максим Степанов, а в деяких моментах – навіть краще,

– підкреслив політолог.

І додав, найголовніше, що Віктору Ляшку вдалося налаштувати відносини з опозицією. Зокрема, з "Голосом", який і збирав голоси за відставку Максима Степанова. Тому випробувальний термін у пів року на посаді очільника МОЗ головний санітарний лікар має використати по максимуму.

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