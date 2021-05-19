Таку думку висловив політолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Віктор Ляшко – більш спокійний і не схильний до зайвого самопіару, на відміну від колишнього глави МОЗ.
До теми Шмигаль запропонував кандидатуру Ляшка на посаду очільника МОЗ
Експерт зазначив, головний санітарний лікар України більше є менеджером, ніж був Максим Степанов. До того ж Ляшко має профільну освіту.
Водночас Борис Тизенгаузен зауважив, що міністр не повинен володіти навіть профільною освітою, Адже в європейських країнах очільник міністерства охорони здоров'я може успішно стати міністром оборони. Тому що це суто менеджерська позиція.
Я думаю, він буде себе показувати не гірше, ніж Максим Степанов, а в деяких моментах – навіть краще,
– підкреслив політолог.
І додав, найголовніше, що Віктору Ляшку вдалося налаштувати відносини з опозицією. Зокрема, з "Голосом", який і збирав голоси за відставку Максима Степанова. Тому випробувальний термін у пів року на посаді очільника МОЗ головний санітарний лікар має використати по максимуму.
Тизенгаузен про можливе призначення Ляшка очільником МОЗ: відео
Степанова відправили у відставку: головне
- 18 травня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Відповідне рішення підтримали 292 народні депутати.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 травня, запропонував кандидатуру Віктора Ляшка на посаду очільника МОЗ, за поданням від фракції "Слуга народу". Парламентарі розглянуть це питання 20 травня, під час позачергового засідання.
- Лідер фракції Давид Арахамія вважає, що нардепи підтримають призначення Віктора Ляшка. Він переконаний, що в Раді назбирається щонайменше 240 голосів для цього.
- Водночас голова профільного комітету Михайло Радуцький заявив, що обговорюється ще одна кандидатка на посаду міністра охорони здоров'я. Мовиться про депутатку від "Слуги народу" Мар'яну Безуглу.