Таку думку Корнієнко висловив в інтерв'ю програми "Перехресний допит". За його словами, Ляшко показав певні результати.

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Мовиться про "карантинну історію пандемії", як він зазначив. А саме про ту частину, яка пов'язана з безпекою, санітарним станом і не тільки.

Тут пан Ляшко, у принципі, себе нормально показав. На початку він методично втілював, інтегрував напрацювання ВООЗ, усе робилось відповідно до протоколів,

– наголосив він.

Корнієнко наголосив, що саме до вакцинації новий міністр мав дуже опосередкований стосунок. Уже потім він почав комунікаційно до цього долучатися.

"Тому, я думаю, тут треба розділити, де чия відповідальність і за що. Тепер це його відповідальність", – підсумував він.

Призначення Ляшка: головне

Верховна Рада України підтримала призначення очільником міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Рішення було схвалене після відставки ексглави МОЗ Максима Степанова.

За Ляшка на посаді міністра проголосували 262 народних депутати.

Майже одразу він пообіцяв до осені розробити нову систему реагування на пандемію.

У перший день на посаді Ляшко провів зустріч з колишніми американськими конгресменами. Він повідомив про можливий контракт на вакцини від коронавірусу з провідною компанією США.

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