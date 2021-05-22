Таку думку Корнієнко висловив в інтерв'ю програми "Перехресний допит". За його словами, Ляшко показав певні результати.

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Мовиться про "карантинну історію пандемії", як він зазначив. А саме про ту частину, яка пов'язана з безпекою, санітарним станом і не тільки.

Тут пан Ляшко, у принципі, себе нормально показав. На початку він методично втілював, інтегрував напрацювання ВООЗ, усе робилось відповідно до протоколів,
– наголосив він.

Корнієнко наголосив, що саме до вакцинації новий міністр мав дуже опосередкований стосунок. Уже потім він почав комунікаційно до цього долучатися.

"Тому, я думаю, тут треба розділити, де чия відповідальність і за що. Тепер це його відповідальність", – підсумував він.

Призначення Ляшка: головне

  • Верховна Рада України підтримала призначення очільником міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка.
  • Рішення було схвалене після відставки ексглави МОЗ Максима Степанова.
  • За Ляшка на посаді міністра проголосували 262 народних депутати.
  • Майже одразу він пообіцяв до осені розробити нову систему реагування на пандемію.
  • У перший день на посаді Ляшко провів зустріч з колишніми американськими конгресменами. Він повідомив про можливий контракт на вакцини від коронавірусу з провідною компанією США.

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