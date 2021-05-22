Ляшко добре себе показав, – у "Слузі народу" пояснили таке призначення

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтримував призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я замість Максима Степанова. Він вважає, що в боротьбі з пандемією він добре себе зарекомендував.
Таку думку Корнієнко висловив в інтерв'ю програми "Перехресний допит". За його словами, Ляшко показав певні результати.
Читати повністю Рейтинг Зеленського, відставка Степанова і скандал із Тищенком: ексклюзивне інтерв'ю з Корнієнком
Мовиться про "карантинну історію пандемії", як він зазначив. А саме про ту частину, яка пов'язана з безпекою, санітарним станом і не тільки.
Тут пан Ляшко, у принципі, себе нормально показав. На початку він методично втілював, інтегрував напрацювання ВООЗ, усе робилось відповідно до протоколів,
– наголосив він.
Корнієнко наголосив, що саме до вакцинації новий міністр мав дуже опосередкований стосунок. Уже потім він почав комунікаційно до цього долучатися.
"Тому, я думаю, тут треба розділити, де чия відповідальність і за що. Тепер це його відповідальність", – підсумував він.
Призначення Ляшка: головне
- Верховна Рада України підтримала призначення очільником міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка.
- Рішення було схвалене після відставки ексглави МОЗ Максима Степанова.
- За Ляшка на посаді міністра проголосували 262 народних депутати.
- Майже одразу він пообіцяв до осені розробити нову систему реагування на пандемію.
- У перший день на посаді Ляшко провів зустріч з колишніми американськими конгресменами. Він повідомив про можливий контракт на вакцини від коронавірусу з провідною компанією США.
Інтерв'ю з Олександром Корнієнком: дивіться відео 24 каналу