Ляшко готовий публічно щепитися проти COVID-19
Головний санлікар України Віктор Ляшко готовий публічно вакцинуватися проти коронавірусу препаратом від AstraZeneca з індійського заводу.
Джерело:24 канал
Під час брифінгу, відповідаючи на конкретне питання, Віктор Ляшко відповів: "Звичайно, готовий". При цьому він нагадав, що 2 роки тому публічно щепився проти дифтерії вакциною індійського виробництва.
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23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль. Як тільки вакцину розподілять між регіонами, мобільні групи вакцинації розпочнуть імунізацію пріоритетної групи – лікарів, які працюють з хворими на COVID-19.
Під час цього ж брифінгу Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні стартує 24 лютого.
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Джерело: Serum Institute of India
- Вакцину Oxford-AstraZeneca виробляє Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільший у світі виробник вакцин. Інститут виробляє понад 50 мільйонів доз на місяць.
- Індія вже давно є центром виробництва вакцин – країна виробляє 60% вакцин у світі.
- Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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