Головний санлікар України Віктор Ляшко готовий публічно вакцинуватися проти коронавірусу препаратом від AstraZeneca з індійського заводу.

Під час брифінгу, відповідаючи на конкретне питання, Віктор Ляшко відповів: "Звичайно, готовий". При цьому він нагадав, що 2 роки тому публічно щепився проти дифтерії вакциною індійського виробництва.

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23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль. Як тільки вакцину розподілять між регіонами, мобільні групи вакцинації розпочнуть імунізацію пріоритетної групи – лікарів, які працюють з хворими на COVID-19.

Під час цього ж брифінгу Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні стартує 24 лютого.

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Джерело: Serum Institute of India

Вакцину Oxford-AstraZeneca виробляє Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільший у світі виробник вакцин. Інститут виробляє понад 50 мільйонів доз на місяць.

Індія вже давно є центром виробництва вакцин – країна виробляє 60% вакцин у світі.

Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини.

Covishield створена з ослабленою версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Він був змінений, щоб більше бути схожим на коронавірус, хоча і не може викликати хворобу.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу