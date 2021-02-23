Ляшко готовий публічно щепитися проти COVID-19

Джерело:24 канал
Головний санлікар України Віктор Ляшко готовий публічно вакцинуватися проти коронавірусу препаратом від AstraZeneca з індійського заводу.
Під час брифінгу, відповідаючи на конкретне питання, Віктор Ляшко відповів: "Звичайно, готовий". При цьому він нагадав, що 2 роки тому публічно щепився проти дифтерії вакциною індійського виробництва.
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23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль. Як тільки вакцину розподілять між регіонами, мобільні групи вакцинації розпочнуть імунізацію пріоритетної групи – лікарів, які працюють з хворими на COVID-19.
Під час цього ж брифінгу Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні стартує 24 лютого.
Джерело: Serum Institute of India
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу