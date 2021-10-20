Разом із головою Запорізької облдержадміністрації Олександром Старухом Віктор Ляшко відвідав найбільші центри масової вакцинації в місті. Нині в обласному центрі діють 6 центрів масової вакцинації, найближчим часом відкриються ще як мінімум 2.

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Ляшко заявив, що у деяких центрах масової вакцинації Запоріжжя неправильно побудована логістика, що значно знижує рівень вакцинації. Тож через це він хоче відсторонити керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя.

За його словами, система охорони здоров'я спроможна вакцинувати близько 1,5 мільйонів людей на тиждень без надмірних навантажень. В середньому це 220 – 250 щеплень на добу в одному пункті вакцинації. Але у деяких центрах для цього не докладають зусиль.

Віктор Ляшко “На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом. І за вчорашній день і в Запоріжській області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа – регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя”

Міністр охорони здоров'я наголосив, що центри масової вакцинації повинні відкриватися за межами закладів охорони здоров'я. Це розмежує людей, які хочуть вакцинуватись та людей, які йдуть до лікаря з симптомами хвороб, зокрема з ознаками COVID-19.

Загалом Віктор Ляшко провів декілька робочих зустрічей у Запоріжжі. Зокрема він побував в обласній інфекційній лікарні та обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також була проведена онлайн-нарада з керівництвом Запорізької області, представниками районних державних адміністрацій та головами територіальних громад.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні:

Джерело: МОЗ