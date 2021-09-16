Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, в осінній період є підстави для посиленої циркуляції вірусу.

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"У нас є декілька варіантів розвитку подій – помірний, оптимістичний і песимістичний. Розуміємо, яку кількість місць потрібно підготувати, щоб усі 3 варіанти пройшли безболісно для нашої країни", – наголосив Ляшко.

Як уникнути негативного сценарію

Оптимістичний сценарій передбачає ситуацію, коли система охорони здоров'я працюватиме у звичному режимі. Тобто люди з іншими соматичними та інфекційними хворобами не повинні відчути зростання випадків коронавірусної хвороби.

"Ми відслідковуємо ситуацію, яка відбувається в європейському регіоні і розуміємо, що ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас щодня зростатиме кількість щеплених", – зазначив Ляшко.

У МОЗ виділили також 3 варіанти, як запобігти поширенню COVID-19 в Україні. Мовиться про:

масову вакцинацію;

дотримання протиепідемічних норм – фізичної та соціальної дистанції, носіння масок;

адаптивний карантин.

Яка різниця між фізичною й соціальною дистанцією? Фізична – це відстань від 1,5 метра. Соціальна – уникати скупчення людей, наприклад, при можливості пройти пішки 2 зупинки, а не заходити в громадський транспорт, який зазвичай переповнений,

– пояснив Ляшко.

Адаптивний карантин передбачає посилення карантинних обмежень на територіях, де значно зростатиме кількість випадків інфікування коронавірусом та завантаженість ліжок у лікарнях. У таких випадках примусово закриватимуть заклади громадського харчування, ТРЦ, магазини тощо.

"Як показує практика країн, що розпочали вакцинацію раніше, ніж Україна – Великої Британії, Ізраїлю, США, до лікарні потрапляють здебільшого невакциновані люди з коронавірусом. Якщо людина була двічі вакцинована, є дуже низька ймовірність виникнення захворювання і що перебіг хвороби буде тяжким", – резюмував Ляшко.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

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