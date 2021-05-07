Так, Ляшко підтвердив, що вакцинація другою дозою в Україні стартує вже наступного тижня. Він нагадав, що робити щеплення CoviShield почали 24 лютого, інтервал між дозами становить 12 тижнів.

Читайте також Перші поставки вакцини Novavax в Україну очікуються у липні-серпні

Вакциною CoronaVac розпочали щеплення 13 квітня, інтервал – 28 днів. Вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня, інтервал – 21 день.

Дати, коли почнуть щеплювати другою дозою

CoviShield - 19 травня,

CoronaVac - 11 травня,

Pfizer - 9 травня,

Скільки українців зробили щеплення

Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, вже вакцинувались 821 768 людей. Однак завершили процес, тобто зробили друге щеплення 428 українців.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні