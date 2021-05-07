Так, Ляшко підтвердив, що вакцинація другою дозою в Україні стартує вже наступного тижня. Він нагадав, що робити щеплення CoviShield почали 24 лютого, інтервал між дозами становить 12 тижнів.
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Вакциною CoronaVac розпочали щеплення 13 квітня, інтервал – 28 днів. Вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня, інтервал – 21 день.
Дати, коли почнуть щеплювати другою дозою
- CoviShield - 19 травня,
- CoronaVac - 11 травня,
- Pfizer - 9 травня,
Скільки українців зробили щеплення
Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, вже вакцинувались 821 768 людей. Однак завершили процес, тобто зробили друге щеплення 428 українців.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- За минулу добу, 6 травня, в Україні виявили 8 404 нових хворих на коронавірусну інфекцію. За цю добу 37 967 українців зробили щеплення.
- Загальна кількість виявлених випадків з початку епідемії становить 2 105 428.
- У травні зростання хворих пішло на спад, тому у багатьох областях послабили карантин. У червоній зоні перебуває лише Сумська область.