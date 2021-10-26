Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що ця цифра "ні про що".

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Чому це не пов'язано із вакцинацією

Ляшко пояснив, що від інсульту кожні 6 хвилин помирає хтось. Наприклад, це може спіткати літню людину, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.

119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовані серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки,

– зазначив чиновник.

За словами міністра, він не очолює національну комісію з розслідування. Однак Ляшко наголосив, що якби доведений зв'язок між смертями та вакцинацією був, то йому доповіли б.