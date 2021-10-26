Ляшко назвав кількість смертей серед вакцинованих від коронавірусу в Україні
Джерело:"Українська правда"
В Україні зафіксували 119 летальних випадків серед вакцинованих. Проте жодного доведеного зв'язку між щепленням і смертю людини немає.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що ця цифра "ні про що".
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Чому це не пов'язано із вакцинацією
Ляшко пояснив, що від інсульту кожні 6 хвилин помирає хтось. Наприклад, це може спіткати літню людину, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.
119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовані серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки,
– зазначив чиновник.
За словами міністра, він не очолює національну комісію з розслідування. Однак Ляшко наголосив, що якби доведений зв'язок між смертями та вакцинацією був, то йому доповіли б.
Що відомо про вакцинацію в Україні
- За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 151 480 людей.
- 9 151 478 з них отримали першу дозу, а повністю імунізовані – 7 058 802 людини. Загалом в Україні провели 16 210 280 COVID-щеплень.
- У МОЗ вкотре наголошують, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Наприклад, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.
- Крім того, вакцинація – це єдиний спосіб уникнути повного локдауну.
Привілеї для вакцинованих / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу