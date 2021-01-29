Ляшко назвав конкретну дату старту вакцинації в Україні проти COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.
Джерело: BBC News Україна
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка наразі багато процесів на етапі узгодження, але домовленості про постачання вакцини уже є, а завадити старту вакцинації можуть хіба форс-мажорні обставини.
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Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження,
– зазначив Віктор Ляшко.
Такими обставинами, за словами Віктора Ляшка, можуть бути:
Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі.
Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться компанія з імунопрофілактики проти коронавірусу, – сказав Ляшко.
Головний санлікар зауважив, що питання лише в тому, яка вакцина приїде першою.Довідка: є партія вакцини, яку виділять Україні в рамках COVAX – вона є безоплатною. Іншу партію Україна законтрактувала за бюджетні кошти.
Так, за прогнозом Віктора Ляшка, якщо COVAX, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer.
Наразі Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин проти коронавірусу – з китайською компанією Sinovak.
Є різні дослідження щодо ефективності цієї вакцини. Крім того, вона ще проходить 3 стадію випробувань. Результати останніх досліджень з Бразилії показали лише 50% ефективності їх вакцини.
Натомість у МОЗ переконують, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%.
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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу