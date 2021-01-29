Ляшко назвав конкретну дату старту вакцинації в Україні проти COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.

Джерело: BBC News Україна

Чому вакцинацію розпочнуть не раніше 15 лютого

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка наразі багато процесів на етапі узгодження, але домовленості про постачання вакцини уже є, а завадити старту вакцинації можуть хіба форс-мажорні обставини.

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Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження,

– зазначив Віктор Ляшко.

Про які форс-мажорні обставини йдеться

Такими обставинами, за словами Віктора Ляшка, можуть бути:

партія потрапить у ДТП,

літак не вилетить через негоду.

Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі.

Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться компанія з імунопрофілактики проти коронавірусу, – сказав Ляшко.

Якою саме вакциною почнуть вакцинувати українців

Головний санлікар зауважив, що питання лише в тому, яка вакцина приїде першою.

є партія вакцини, яку виділять Україні в рамках COVAX – вона є безоплатною. Іншу партію Україна законтрактувала за бюджетні кошти.

Так, за прогнозом Віктора Ляшка, якщо COVAX, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer.

Чи погоджене виділення вакцини у рамках COVAX

29 січня стане відомо, чи дадуть Україні Pfizer. Якщо це буде не Pfizer, то 80%, що це буде Astrazeneca.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Наразі Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин проти коронавірусу – з китайською компанією Sinovak.

Що не так з Sinovak

Є різні дослідження щодо ефективності цієї вакцини. Крім того, вона ще проходить 3 стадію випробувань. Результати останніх досліджень з Бразилії показали лише 50% ефективності їх вакцини.

Натомість у МОЗ переконують, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу