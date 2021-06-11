Ляшко назвав мутації COVID-19, які викликають у МОЗ найбільшу настороженість

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що нині є близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І лише 4 з них викликають у відомстві занепокоєння.

Одна з цих мутацій викликає настороженість у всьому світі. А друга вже давно потрапила в Україну.

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Віктор Ляшко “Мутацій у коронавірусу вже понад 12 тисяч, але з тих понад 12 тисяч тільки чотири таких, які викликали настороженість. Зокрема індійська мутація, яка показала, що може призвести до значного спалаху, південноафриканська мутація, британська, яка була у нас, і бразильська”.

Міністр зауважив, що вакцинуватися необхідно. Оскільки щеплення запобігають розвитку тяжких випадків COVID-19.

Віктор Ляшко “Якщо зараз у нас буде продовжуватися, нарощуватися масова вакцинація, люди будуть вакцинуватися, то ми можемо запобігти повтореню осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом. Тому всі мутації відслідковують, проводиться секвенування в Україні”.

За словами Ляшка, МОЗ України передає інформацію до загальної бази геному коронавірусу. Там світові експерти відстежують мутації SARS-CoV-2 та визначають, яка з них впливає на передачу і тяжкість перебігу захворювання або, до прикладу, на вікові особливості.

До слова, на початку червня ВООЗ почала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.

Нові назви варіантів COVID-19

Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:

B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,

B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,

P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,

B16172 (виявлений в Індії) – Delta.

Варіанти, до яких підвищена увага:

B1427/B1429 (виявлений у США) – Epsilon,

P2 (інший штам, виявлений у Бразилії) – Zeta,

B1525 (ще один, виявлений у Британії) – Eta,

P3 (виявлений на Філіппінах) – Theta,

B1526 (ще один, зафіксований у США) – Iota,

B16171 (ще один, вперше зафіксований в Індії) – Kappa.