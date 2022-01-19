Так, за даними міністра, в наявність штаму Омікрон підтвердили у 8 регіонах.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Мова йде про:

Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України,

– додав він.

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.

Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ у МОЗ радять звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19.

До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місця загального скупчення людей натомість дотримуйтесь режиму самоізоляції.