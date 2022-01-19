Так, за даними міністра, в наявність штаму Омікрон підтвердили у 8 регіонах.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Мова йде про:
- Київ,
- Дніпропетровська,
- Житомирська,
- Київська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Тернопільська,
- Львівська області.
Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України,
– додав він.
До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.
Актуальна статистика COVID-19
- Станом на 19 січня впродовж доби в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби.
- До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 780 903 випадки захворювання. Жертвами коронавірусу стали 98 712 мешканці країни.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу