Так, за даними міністра, в наявність штаму Омікрон підтвердили у 8 регіонах.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Мова йде про:

  • Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Житомирська,
  • Київська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Тернопільська,
  • Львівська області.

Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України,
– додав він.

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.

Актуальна статистика COVID-19

  • Станом на 19 січня впродовж доби в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби.
  • До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини.
  • Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 780 903 випадки захворювання. Жертвами коронавірусу стали 98 712 мешканці країни.

Симптоми Омікрону

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу