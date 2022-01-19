Ляшко назвав області, де циркулює Омікрон

В Україні циркулює штам коронавірусу Омікрон. Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, де наразі зафіксували випадки інфікування новим варіантом COVID-19.

Так, за даними міністра, наявність штаму Омікрон підтвердили у 7 регіонах та у столиці.

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Мовиться про:

місто Київ,

Дніпропетровську,

Житомирську,

Київську,

Одеську,

Полтавську,

Тернопільську,

Львівську області.

Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України,

– додав він.

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.

Актуальна статистика COVID-19

Станом на 19 січня впродовж доби в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби.

До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 780 903 випадки захворювання. Жертвами коронавірусу стали 98 712 мешканці країни.

Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ у МОЗ радять звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19.

До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місця загального скупчення людей натомість дотримуйтесь режиму самоізоляції.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу