Ляшко назвав області, де циркулює Омікрон
Джерело:"РБК-Україна"
В Україні циркулює штам коронавірусу Омікрон. Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, де наразі зафіксували випадки інфікування новим варіантом COVID-19.
Так, за даними міністра, наявність штаму Омікрон підтвердили у 7 регіонах та у столиці.
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Мовиться про:
- місто Київ,
- Дніпропетровську,
- Житомирську,
- Київську,
- Одеську,
- Полтавську,
- Тернопільську,
- Львівську області.
Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України,
– додав він.
До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.
Актуальна статистика COVID-19
- Станом на 19 січня впродовж доби в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби.
- До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 780 903 випадки захворювання. Жертвами коронавірусу стали 98 712 мешканці країни.
Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ у МОЗ радять звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19.
До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місця загального скупчення людей натомість дотримуйтесь режиму самоізоляції.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу