Також він зауважив, що компромісів із коронавірусною хворобою не має ніде у світі. А захистити та врятувати життя може лише вакцинація.

До теми В Україні понад 11 мільйонів людей мають принаймні одну дозу COVID-вакцини

Ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від COVID-19. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів також невакциновані,

– заявив Ляшко.

Він додав, що завдяки вакцинації кожну годину рятують 10 життів, а кожні 6 хвилин – рятують 1 людське життя.

Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії – відповідальність. Сьогодні як ніколи країні потрібне ваше відповідальне ставлення до карантинних обмежень та необхідності зробити щеплення,

– додав міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 5 листопада, в Україні виявили 26 488 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 5 497 людей. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів. Натомість 13 281 людина одужала.

Тим часом від початку пандемії COVID-19 в країні:

виявили хворих – 3 032 951,

одужали – 2 492 419,

померли – 70 842.

Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал