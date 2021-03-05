Головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що в Україні враховують й протипоказання до вакцинації. Вони чітко визначені та описані.

Під час брифінгу Віктор Ляшко розповів, що в Україні визначені протипоказання до вакцинації проти коронавірусу. Через певні причини вакцинація може не відбутись, перенестись або таки статися, але після ретельної консультації з лікарем.

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Протипокази до вакцинації:

Наявна підвищена чутливість до діючої речовини. Усі вони зазначені в інструкції;

Супутні захворювання, які супроводжуються значним підйомом температури. Зокрема, лихоманка. Незначне підвищення температури або застуда не є протипоказом для вакцинаці ї. В такому випадку щеплення робити можна, але після консультації лікаря;

ї. В такому випадку щеплення робити можна, але після консультації лікаря; Тромбоцитопенія або порушення згортання крові;

Ослаблений імунітет.

Віктор Ляшко “ У цих конкретних випадках потрібна додаткова консультація з лікарем, саме він прийме рішення щодо доцільності й безпечності проведення щеплення проти COVID-19 ”.

Ляшко наголосив, що вакцинація проти коронавірусу добровільна і безкоштовна.

До слова, раніше у МОЗ розповіли про побічні ефекти вакцини. Найчастіші з них:

почервоніння в місці уколу;

незначне підвищення температури;

поява папул в місці ін'єкції.

Також цілком нормально відчувати впродовж декількох днів симптоми застуди та мати високу температуру. Таким чином організм виробляє антитіла.

Єдиний складний побічний ефект, який може виникнути після вакцинації – анафілактичний шок. Але він трапляється приблизно у 4 випадках на мільйон. І поки що в Україні не було зафіксовано таких випадків.

Анафілактичний шок може статися тоді, коли у людини є серйозна алергічна чутливість до якогось з компонентів препарату. Саме для цього людина після вакцинації повинна перебувати під наглядом медика до 30 хвилин. В аптечках кожної мобільної бригади є адреналін.