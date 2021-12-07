Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він пояснив, що додаткова доза – для тих, в кого є проблеми з імунітетом (мовиться про хвороби) або для осіб старшого віку.

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Додаткова доза в Україні

"Ми розглядаємо питання й, думаю, найближчим часом запропонуємо ввести у нашу дорожню карту з охоплення щепленнями проти коронавірусу таке поняття як додаткова доза", – сказав міністр охорони здоров'я.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики вже розглянула відповідне питання. Віктор Ляшко додав, що 3 – 4 грудня отримали лист від ВООЗ з роз'ясненням та пропозиціями подивитись можливість введення додаткової дози.

Питання бустерної дози не розв'язано

Водночас глава МОЗ пояснив, що бустерна доза – це коли вводять певний період для людей, які зробили повне щеплення.

Чи це 6 місяців, чи 9 – вводиться додаткова третя доза, яка або дозволяє повністю ще на рік продовжити імунітет, або є проміжною ланкою щодо подальшого – чи буде ревакцинація, чи буде повторна вакцинація кожного року,

– сказав Ляшко.

Міністр охорони здоров'я України зазначив, що питання бустерної дози не розв'язане навіть на глобальному рівні.

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"Деякі країни запускають бустер, але в більшості запускають додаткову дозу для певних груп ризику", – зазначив Віктор Ляшко.

Інтерв'ю Віктора Ляшка програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

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