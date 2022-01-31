Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу. За його словами, від початку зростання захворюваності на коронавірус до піку проходить близько одного місяця.

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Кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч,

– зауважив голова МОЗ.

Такий значний приріст нових випадків захворювань міністр пов'язав зі стрімким поширенням на території України варіанту Омікрон.

За даними МОЗ, найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – у регіоні удвічі побільшало хворих на коронавірус.

Де ситуація найгірша

Лідер приросту позаминулого тижня – Івано-Франківська область. Минулого тижня в регіоні також фіксували значний приріст, але значно нижчий ніж минулого тижня +35,6%.

З досвіду інших країн, від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця. Тому найближчі два тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування коронавірусом,

– уточнив Ляшко.

Чи готова Україна до пікової захворюваності

За даними МОЗ, наразі в закладах охорони здоров'я виділили 69 320 ліжкомісць з яких 66 310 ліжок забезпечені киснем.

За тиждень кількість ліжок збільшено на 4 400 ліжок.

Зокрема, через зростання кількості випадків інфікування серед дітей в лікарнях виділено 4 414 ліжок призначених для госпіталізації хворих дітей, за тиждень кількість таких ліжок зросла на 751 ліжко.

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