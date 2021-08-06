Так, за словами міністра, локдауну може не бути, якщо вакцинується якомога більше людей.

До теми Спалах може бути в будь-який момент: Ляшко про ситуацію з COVID-19

Чекати локдауну чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти в пункт вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну,

– розповів Ляшко.

Також Віктор Ляшко розповів, що школи в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення COVID-19 навіть у червоних зонах карантину.

Втім, мова йде лише про ті області, де 80% вчителів будуть вакциновані.

Такі ж правила діятимуть і для установ культури.

Зверніть увагу! В Україні фіксують зростання темпів вакцинації – за минулий тиждень провели на 15% більше щеплень, ніж попереднього. В середньому це 117 тисяч щеплень. Втім показники все ще дуже низькі у порівнянні з Європою, де принаймні одну дозу вакцини отримали вже 50% населення, водночас в Україні – лише 9,5%. Більше статистики вакцинації тут.

Ситуація з COVID-19 наразі