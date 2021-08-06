Так, за словами міністра, локдауну може не бути, якщо вакцинується якомога більше людей.
До теми Спалах може бути в будь-який момент: Ляшко про ситуацію з COVID-19
Чекати локдауну чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти в пункт вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну,
– розповів Ляшко.
Також Віктор Ляшко розповів, що школи в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення COVID-19 навіть у червоних зонах карантину.
Втім, мова йде лише про ті області, де 80% вчителів будуть вакциновані.
Такі ж правила діятимуть і для установ культури.
Ситуація з COVID-19 наразі
- Захворюваність на коронавірус зростає уже кілька днів, так впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1081 людина.
- У Міністерстві охорони здоров'я напрацьовують 3 сценарії перебігу третьої хвилі коронавірусу. Наразі відомство готує місця "з киснем".
- Фахівці Київської школи економіки заявили, що новий спалах COVID-19 може початися в Україні ще до 17 серпня. Все тому, що рівень госпіталізації хворих зростає.