Ляшко не зміг назвати точну дату початку вакцинації: на це вплинула низка чинників

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні досі не розпочалася вакцинація від коронавірусу. Серед основних причин – заплановані поставки не відбулися та не зареєстрували досі деякі препарати, на які розраховує Київ.
За словами Ляшка, вакцина в Україні точно буде, і вона буде безпечною, якісною та ефективною. Водночас він запевнив, що гірші медпрепарати до України не завезуть.
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Головний санлікар зазначив, що дозволять вакцину використовувати лише після того, як її зареєструють в Україні. Також вона має мати українську інструкцію та дозвіл на використання від вітчизняного регулятора.
Сьогодні ж в Україні на реєстрації перебувають три вакцини. Мовиться про препарат від американсько-німецького виробника Pfizer, шведсько-англійську AstraZeneca (виробляють на площі Інституту сироваток у Індії) та Sinovac китайського виробництва.
За словами Ляшка, Україна очікувала в середині лютого, як це обіцяв механізм COVAX, поставки на 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
"Але з незалежних від нас бюрократичних причин вони не приїхали до України. Але ми на цю вакцину очікуємо найближчим часом", – зауважив він.
Головний санлікар додав, що за кошти держбюджету закупили ще 3 препарати – Sinovac, AstraZeneca та Novavax. Китайці мають поставити вакцину після реєстрації та публікації в міжнародному журналі даних. Зокрема, там має мовитися що вакцина – ефективна в щонайменше 70% досліджень.
Щодо AstraZeneca, то вона приїде найближим часом. Але дату Ляшко сказати так і не міг, оскільки є багато нюансів, що на це впливають.
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Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу