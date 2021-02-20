Ляшко не зміг назвати точну дату початку вакцинації: на це вплинула низка чинників

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні досі не розпочалася вакцинація від коронавірусу. Серед основних причин – заплановані поставки не відбулися та не зареєстрували досі деякі препарати, на які розраховує Київ.

За словами Ляшка, вакцина в Україні точно буде, і вона буде безпечною, якісною та ефективною. Водночас він запевнив, що гірші медпрепарати до України не завезуть.

Зверніть увагу Обіцяної вакцинації в Україні досі немає: що Степанов робить не так

Поки жодної вакцини в Україні не зареєстрували

Головний санлікар зазначив, що дозволять вакцину використовувати лише після того, як її зареєструють в Україні. Також вона має мати українську інструкцію та дозвіл на використання від вітчизняного регулятора.

Сьогодні ж в Україні на реєстрації перебувають три вакцини. Мовиться про препарат від американсько-німецького виробника Pfizer, шведсько-англійську AstraZeneca (виробляють на площі Інституту сироваток у Індії) та Sinovac китайського виробництва.

Також ще не жодна з вакцин не прибула до України

За словами Ляшка, Україна очікувала в середині лютого, як це обіцяв механізм COVAX, поставки на 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

"Але з незалежних від нас бюрократичних причин вони не приїхали до України. Але ми на цю вакцину очікуємо найближчим часом", – зауважив він.

Головний санлікар додав, що за кошти держбюджету закупили ще 3 препарати – Sinovac, AstraZeneca та Novavax. Китайці мають поставити вакцину після реєстрації та публікації в міжнародному журналі даних. Зокрема, там має мовитися що вакцина – ефективна в щонайменше 70% досліджень.

Щодо AstraZeneca, то вона приїде найближим часом. Але дату Ляшко сказати так і не міг, оскільки є багато нюансів, що на це впливають.

До теми Зміщені терміни істотно не вплинуть на кампанію з вакцинації, – Шмигаль

Коли ж вакцини все ж прибудуть – що буде далі

Якщо літак прилітає до 16:00 дня X, то наступного дня 11 машин виїжджають в 25 обласних центрів.

6 із них отримають вакцину майже одразу, інші 19 – за добу.

Щодо тих, хто в перший день, у МОЗ чітко знають, яка мобільна бригада, яку кількість вакцин візьме та в якому закладі розпочне вакцинувати медпрацівників.

Разом із вакцинами приїдуть шприци для проведення уколу та бокси безпечної утилізації шприців. Призначення останніх – щоб не було реінфекції та щоб шприци не могли повторно використовувати.

Ввечері 18 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання вакцини. Він заявив, що особисто привезе препарат в Україну.



Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу