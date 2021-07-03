Ляшко не зміг визначитися, хто очолить НСЗУ – вкотре буде новий конкурс

Хто стане головою Національної служби здоров'я України – досі невідомо. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг визначитися з кандидатурою.

Ця посада дійсно важлива, адже НСЗУ – головний розпорядник грошей, якими фінансують медичну систему України. Про це сам Ляшко написав у фейсбуці.

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Хто очолить НСЗУ – досі невідомо

"Не зміг із першої спроби визначитися з потенційним очільником Національної служби здоров'я України!" – зізнався глава МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, відбулися співбесіди з кандидатами, після чого ситуацію обговорили у міністерстві.

Заступники міністра погодилися з керівником одноголосно, і вирішили попросити Кабінет Міністрів призначити новий конкурс.

Нагадаємо, в МОЗ на співбесіді були Вадим Арістов та Тетяна Бойко. Однак Віктор Ляшко вважає, що їм "було б складно та зарано" керувати НСЗУ.

За Степанова ситуація була схожою

Що цікаво, за міністра Максима Степанова також проводили конкурс на посаду глави НСЗУ, і також дійшли до етапу співбесід. Тоді визначитися з новим головою також не вдалося.

27 травня оголосили новий конкурс, та й він, як бачимо, завершився нічим.

глава НСЗУ – важлива посада. Національна служба здоров'я України фінансує всю медичну систему (оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє гроші між медичними закладами, виплачує лікарням гроші тощо).

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