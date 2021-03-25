Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко одужав від коронавірусу. Він розповів, що перебіг хвороби був легкий та без ускладнень.

Відповідно до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 санлікар не робив повторний тест для підтвердження одужання.

До теми Степанов підтвердив, що Індія зупинила експорт вакцини

Перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно,

– наголосив Віктор Ляшко.

Крім того, санлікар зауважив, що навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дні після щеплення, все одно хвороба протікає легше.

Віктор Ляшко також розповів, що йому вдалось не інфікувати родичів завдяки тому, що хворий виконував вимоги стандарту в домашніх умовах та нагадав, що в Україні змінили терміни введення другої дози вакцини.

Відповідно до рекомендацій фахівців НТГЕІ, термін введення другою дози збільшили до 90 днів, з метою підвищення ефективності імунобіологічного препарату AstraZeneka/Covishield відповідно до інструкції виробника.

За його словами, вакцинація - єдиний надійний спосіб захистити себе від коронавірусу.