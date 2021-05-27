Ляшко оголосив новий конкурс на голову НСЗУ: чому це важливо

З 27 травня стартує повторний конкурс на голову Національної служби здоров'я України. Саме вона розпоряджається грошима, призначеними для фінансування медичної системи.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів опубліковане на офіційному сайті уряду 26 травня. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у фейсбуці закликав взяти участь у конкурсі "тільки професіоналів".

Також важливо Чи продовжиться конфлікт МОЗу і ДП "Медзакупівлі": позиція Ляшка

Що відомо про новий конкурс на посаду голови НСЗУ

26 травня на засіданні уряду міністри ухвалили рішення оголосити конкурс на посаду керівника НСЗУ (Національної служби здоров'я України).

Стартує конкурс 27 травня, а триватиме прийом документів до 2 червня 2021 року.

Претенденти на посаду проходитимуть тестування та співбесіду.

Поки що обов'язки керівника НСЗУ тимчасово виконує Андрій Віленський.

Запрошую кандидатів до участі в конкурсі! Це важливо і стосується кожного, адже НСЗУ – це ключовий елемент в нашій системі охорони здоров’я,

– написав у фейсбуці глава МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр наголосив, що НСЗУ "очолити може тільки професіонал, який працюватиме на результат, та вболіває за медицину так само, ​як і наші медичні працівники, які під час пандемії показали, наскільки згуртовані та віддані своїй справі".

Що таке НСЗУ Це Національна служба здоров'я України, яка займається фінансуванням усієї медичної системи. Наприклад, скеровує гроші для пацієнтів до медзакладів, оплачує послуги для пацієнтів і компенсовує лікарням гроші за надані послуги.



НСЗУ створили в рамках медичної реформи, а зареєстрували 30 березня 2018. Першим очільником служби був Олег Петренко, але 4 грудня 2019 уряд звільнив його за його ж заявою після зміни глави МОЗ (перед тим у серпні замість Супрун керувати міністерством поставили Скалецьку).

за Максима Степанова (звільненого Верховною Радою з посади голови МОЗ 18 травня) конкурс вже проводили. І навіть у процесі відбору дійшли до етапу співбесід. Однак із боку ЗМІ, громадськості та політиків лунала рішуча критика того конкурсу – мовляв, деякі кандидати відверто наближені до Степанова.

До слова Ляшко розповів, чи вважає себе послідовником реформи Супрун