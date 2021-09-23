Так, карантинних обмежень в Україні може не бути, якщо більшість українців вакцинуються проти коронавірусної інфекції до Нового року. Про це глава МОЗ сказав під час V міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".
Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Віктор Ляшко – глава МОЗу
"Все залежить від нас. Якщо ви зараз подивитеся на Велику Британію та на Данію, 6 місяців інтенсивної вакцинації – і в них проблеми карантинних обмежень не існує".
За його словами, зараз в Україні є понад 10 мільйонів доз вакцини, як мінімум 17 мільйонів – вже законтрактовано. Додатково ще "3 мільйони доз мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію", додав Ляшко.
Все залежить від вас. Вакцинуємося до Нового року – на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень,
– так Ляшко відповів на запитання, коли епідемія закінчиться.
Оптимістичний погляд на ситуацію
"Я більш оптимістично зараз дивлюся на ситуацію, оскільки буквально пройшло півтора року, а ми маємо вакцину, яка сьогодні захищає від тяжкого і середньої тяжкості перебігу хвороби, і з'являються лікарські засоби", – сказав голова МОЗ.
Коли відмовимось від масок
Ляшко також зазначив, що навіть вакциновані особи зараз мають носити маски, оскільки багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.
"Коли ми вакцинуємо велику кількість людей – тоді будемо розглядати питання зняття масок", – додав він.
Вакцинація в Україні: головне
- Із кінця лютого в Україні вакцинують проти коронавірусу чотирма вакцинами – Comirnaty (Pfizer), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
- Станом на 23 вересня в країні щеплено 6 527 042 людини, з них повністю імунізовані – 5 299 317 людей.
- Нагадаємо, що в Україні посилили карантинні обмеження, усі області з 23 жовтня переходять у жовту зону.