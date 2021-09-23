Ляшко озвучив, коли може закінчитись карантин в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував, коли в Україні можуть припинити карантинні обмеження. Це може статися вже навесні 2022 року, але є одна умова.

Так, карантинних обмежень в Україні може не бути, якщо більшість українців вакцинуються проти коронавірусної інфекції до Нового року. Про це глава МОЗ сказав під час V міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".

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Віктор Ляшко – глава МОЗу "Все залежить від нас. Якщо ви зараз подивитеся на Велику Британію та на Данію, 6 місяців інтенсивної вакцинації – і в них проблеми карантинних обмежень не існує".

За його словами, зараз в Україні є понад 10 мільйонів доз вакцини, як мінімум 17 мільйонів – вже законтрактовано. Додатково ще "3 мільйони доз мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію", додав Ляшко.

Все залежить від вас. Вакцинуємося до Нового року – на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень,

– так Ляшко відповів на запитання, коли епідемія закінчиться.

Оптимістичний погляд на ситуацію

"Я більш оптимістично зараз дивлюся на ситуацію, оскільки буквально пройшло півтора року, а ми маємо вакцину, яка сьогодні захищає від тяжкого і середньої тяжкості перебігу хвороби, і з'являються лікарські засоби", – сказав голова МОЗ.

Коли відмовимось від масок

В Україну вже приїхали певні інноваційні препарати – Бамланівімаб (Bamlanivimab) та Етесевімабу (Etesevimab), – які діють прямо на вірус. Також наразі завершується третя клінічна стадія противірусних препаратів проти COVID-19.

Ляшко також зазначив, що навіть вакциновані особи зараз мають носити маски, оскільки багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.

"Коли ми вакцинуємо велику кількість людей – тоді будемо розглядати питання зняття масок", – додав він.

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