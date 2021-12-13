Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

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Категорії людей, які зможуть отримати додаткову дозу

Отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше рекомендують людям:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імунодепресивну терапію;

які проходять імуномодулюючу терапію;

з імунодефіцитним станом.

Ми рекомендуємо додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв'язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист,

– наголосив Ляшко.

Міністр додав, що після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусу.

Бустерна вакцинація в Україні: що відомо

Раніше Ляшко заявив, що Україна готова запровадити бустерну дозу вакцини. Водночас в українському МОЗ діятимуть за прикладом Європи: якщо в ЄС ухвалять таке рішення.

Країна готова до такого кроку як технічно, так і за кількістю вакцин. Бустерну дозу запустити можуть у будь-яку мить.

Наразі науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через дев'ять місяців після завершення основного курсу вакцинації.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що бустерні щеплення можуть почати робити не раніше ніж з середини або ж кінця січня 2022 року.

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