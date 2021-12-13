Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
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Категорії людей, які зможуть отримати додаткову дозу
Отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше рекомендують людям:
- з ВІЛ-інфекцією;
- з онкологією;
- після трансплантації органів;
- які проходять імунодепресивну терапію;
- які проходять імуномодулюючу терапію;
- з імунодефіцитним станом.
Ми рекомендуємо додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв'язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист,
– наголосив Ляшко.
Міністр додав, що після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусу.
Бустерна вакцинація в Україні: що відомо
- Раніше Ляшко заявив, що Україна готова запровадити бустерну дозу вакцини. Водночас в українському МОЗ діятимуть за прикладом Європи: якщо в ЄС ухвалять таке рішення.
- Країна готова до такого кроку як технічно, так і за кількістю вакцин. Бустерну дозу запустити можуть у будь-яку мить.
- Наразі науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через дев'ять місяців після завершення основного курсу вакцинації.
- Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що бустерні щеплення можуть почати робити не раніше ніж з середини або ж кінця січня 2022 року.
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