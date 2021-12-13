Ляшко підписав наказ про 3 дозу COVID-вакцини: кому її вводитимуть

Віктор Ляшко підписав наказ щодо застосування третьої дози вакцини від коронавірусу. Додатково щепитися зможуть люди, які мають медичні показання через важкі захворювання.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

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Категорії людей, які зможуть отримати додаткову дозу

Отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше рекомендують людям:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імунодепресивну терапію;

які проходять імуномодулюючу терапію;

з імунодефіцитним станом.

Ми рекомендуємо додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв'язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист,

– наголосив Ляшко.

Міністр додав, що після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусу.

Бустерна вакцинація в Україні: що відомо

Раніше Ляшко заявив, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини. В українському МОЗ діятимуть за прикладом Європи, тобто якщо в ЄС ухвалять таке рішення.

Країна готова до цього як технічно, так і за кількістю вакцин. Бустерну дозу запустити можуть у будь-яку мить.

Наразі науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через дев'ять місяців після завершення основного курсу вакцинації.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що бустерні щеплення можуть почати робити не раніше ніж з середини або ж кінця січня 2022 року.

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