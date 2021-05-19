Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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Зокрема, на засіданні профільного комітету, який розглядає його призначення міністром охорони здоров'я, він дав обіцянку, що в літній період буде зроблено 10 млн щеплень.

10 мільйонів щеплень, тобто вакцинують 5 мільйонів українців. Але це як мінімум і гарантовано,

– наголосив Ляшко.

Також за словами Віктора Ляшка, МОЗ хоче перенести постачання партій вакцин, які заплановані на 4 квартал цього року, на раніше, щоб робити більше щеплень.

Зверніть увагу! Станом на 19 травня першу з двох доз вакцини проти коронавірусу отримали 957 346 людей, а 37 526 — повністю завершили вакцинацію. Кампанія з вакцинації триває з 24 лютого, тобто майже 3 місяці.

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