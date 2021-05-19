Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати 5 мільйонів українців, якщо стане міністром

Кандидат на посаду міністра охорони здоров’я та нинішній головний санлікар країни Віктор Ляшко пообіцяв повністю вакцинувати 5 мільйонів українців продовж літа. Тобто зробити 10 мільйонів щеплень..

Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

До теми Комітет Ради підтримав кандидатуру Ляшка на посаду очільника МОЗ

Зокрема, на засіданні профільного комітету, який розглядає його призначення міністром охорони здоров'я, він дав обіцянку, що в літній період буде зроблено 10 млн щеплень.

10 мільйонів щеплень, тобто вакцинують 5 мільйонів українців. Але це як мінімум і гарантовано,

– наголосив Ляшко.

Також за словами Віктора Ляшка, МОЗ хоче перенести постачання партій вакцин, які заплановані на 4 квартал цього року, на раніше, щоб робити більше щеплень.

Чи буде Ляшко новим очільником МОЗ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 травня, запропонував кандидатуру Віктора Ляшка на посаду очільника МОЗ, за поданням від фракції "Слуга народу".

Комітет з питань здоров'я нації підтримав це рішення. За призначення головного санлікаря країни в крісло міністра проголосували 13 членів комітету. Одна нардепка утрималася.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький заявив, що обговорюється ще одна кандидатка на посаду міністра охорони здоров'я – депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Зверніть увагу! Станом на 19 травня першу з двох доз вакцини проти коронавірусу отримали 957 346 людей, а 37 526 — повністю завершили вакцинацію. Кампанія з вакцинації триває з 24 лютого, тобто майже 3 місяці.