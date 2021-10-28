Скільки ліжок з киснем зайнято

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, зараз у 480 лікарнях, які надають медичну допомогу хворим з COVID-19 розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для пацієнтів із COVID-19, із яких з киснем – понад 66 тисяч.

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67% ліжок зайняті пацієнтами з підозрою або з підтвердженим діагнозом COVID-19. Разом з тим, реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 50%

Віктор Ляшко “80% всіх госпіталізованих пацієнтів – киснезалежні. Споживання кисню зросло у 5 – 6 разів на одного пацієнта госпіталізованого з штамом Дельта. За добу лікарні в країні споживають понад 330 тонн рідкого кисню та 6 800 балонів кисню. Це без урахування автономних джерел постачання кисню, які встановлені в понад 280 закладах охорони здоров’я”.

Чому виник брак кисню

За словами Ляшка. брак кисню пов'язаний з двома факторами:

Зростання використання кисню через значно більшу потребу кисню для лікування пацієнтів з Дельтою. Раніше 2 тонни рідкого кисню використовувалась впродовж 7 – 10 днів. Зараз цього вистачає на 1 – 2 дні. Тому й з’являються повідомлення в засобах масової інформації, що кисню вистачає на декілька днів. Регламентні роботи на потужностях 2 виробників кисню, які сумарно виробляють 130 тонн кисню. Регламентні роботи на одному заводі вже завершились і сьогодні він продовжує виробляти кисень, на іншому ці роботи триватимуть до 1 листопада.

Що зробили, щоб перекрити дефіцит кисню

Для покриття потреби в кисні залучили 35 підприємств, що виробляють кисень, в тому числі 23 – медичний та 12 – технічний (як вторинний напрям діяльності, дозволений до використання за умови відповідності технічних характеристик кисню медичного).

Коронавірус в Україні: коротко