Деякі країни світу почали довгоочікувану вакцинацію проти коронавірусу ще у грудні 2020 року. Натомість Україна лише очікує на першу партію вакцин. Головний санітарний лікар пояснив, чому наша країна "пасе задніх" у питанні вакцинації.

За словами Віктора Ляшка, вся річ у тому, як працює ринок. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

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Ляшко нагадав, що Україна уклала контракти на постачання тест-систем "Джин Експерт", але навіть через майже рік їх не отримала.

Той, хто пережив на більш-менш високій посаді лютий, березень і квітень 2020-го, прекрасно розуміє, як працюють міжнародні договори в умовах НС. Вони просто не працюють,

– наголосив головний санлікар.

Він додав, що ті країни, які зараз уже вакцинують, інвестували у розробку вакцин ще на 1 – 2 фазі клінічних досліджень. Ляшко уточнив, що Sinovac запрошував Україну брати участь у клінічних випробуваннях і МОЗ підтримував цю ініціативу.

"Але виробник мав зібрати певний пакет документів. Вони його не зібрали й пішли до Бразилії. Зобов'язати їх ми не можемо", – підкреслив він.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне

За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.

вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech. Перший етап вакцинації повинен розпочатися у лютому 2021 року . В Україні створять 375 мобільних бригад , які проводитимуть щеплення.

. В Україні , які проводитимуть щеплення. Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.

Раніше план вакцинації передбачав 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу