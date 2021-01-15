Ляшко пояснив, чому Україна пасе задніх у вакцинації проти COVID-19
Деякі країни світу почали довгоочікувану вакцинацію проти коронавірусу ще у грудні 2020 року. Натомість Україна лише очікує на першу партію вакцин. Головний санітарний лікар пояснив, чому наша країна "пасе задніх" у питанні вакцинації.
За словами Віктора Ляшка, вся річ у тому, як працює ринок. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.
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Ляшко нагадав, що Україна уклала контракти на постачання тест-систем "Джин Експерт", але навіть через майже рік їх не отримала.
Той, хто пережив на більш-менш високій посаді лютий, березень і квітень 2020-го, прекрасно розуміє, як працюють міжнародні договори в умовах НС. Вони просто не працюють,
– наголосив головний санлікар.
Він додав, що ті країни, які зараз уже вакцинують, інвестували у розробку вакцин ще на 1 – 2 фазі клінічних досліджень. Ляшко уточнив, що Sinovac запрошував Україну брати участь у клінічних випробуваннях і МОЗ підтримував цю ініціативу.
"Але виробник мав зібрати певний пакет документів. Вони його не зібрали й пішли до Бразилії. Зобов'язати їх ми не можемо", – підкреслив він.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне
- За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.
- Перший етап вакцинації повинен розпочатися у лютому 2021 року. В Україні створять 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення.
- Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.
- Раніше план вакцинації передбачав 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.
Джерело: 24 канал
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