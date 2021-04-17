Віктор Ляшко пояснив, для яких пацієнтів можна відтермінувати введення другої дози вакцини проти коронавірусу. Мовиться про тих осіб, які перехворіли COVID-19 після першого щеплення.

Що заявив Ляшко

Україна використала майже всі 500 тисяч доз препарату Covishield. Про це головний санітарний лікар сказав в інтерв'ю медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булановій.

Важливо У Києві, Харкові і Дніпрі ситуація з коронавірусом є критичною, – Ляшко

Він зауважив, що навіть "не хоче говорити" про те, що Україна може не встигнути отримати другу дозу вакцини виробництва AstraZeneca після того, як вже майже всі дози використали.

Якщо людина захворіла між першим і другим щепленням, то друге щеплення можна відтермінувати на 6 місяців, щоб дозу отримала людина, яка більше її потребує,

– пояснив санлікар.

До речі, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов казав, що всі, хто вакцинувався Covishield, отримають другу дозу виключно вакциною виробництва AstraZeneca. Вона може бути вироблена на будь-якому із доступних майданчиків, не обов'язково в Індії.

Зверніть увагу! Щеплення препаратом індійського виробництва почали робити в кінці лютого 2021 року. Вакцинацію другою дозою потрібно зробити через 90 днів.

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