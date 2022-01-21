Ляшко пояснив, як нараховуватимуть підвищені зарплати лікарям, якщо в медзакладі бракує коштів

Медичні заклади, яким не вистачить грошей нарахувати підвищену заробітну плату медикам у 13, 5 тисяч та 20 тисяч гривень, отримають дофінансування за окремим механізмом.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що нова ринкова заробітна плата, яку недавно встановив уряд, має бути нарахована в кожному медзакладі.

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За його словами, наступного тижня Національна служба здоров'я (НСЗУ) завершить контрактування медзакладів на 2022 рік.

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Кожна медустанова отримає дані про обсяги цьогорічного фінансування за програмою медичних гарантій. І як наслідок, матиме розуміння, який відсоток цих коштів буде направлено у фонд оплати праці.”

Ляшко запевнив, що лікарні, яким не вистачатиме грошей на зарплати, отримають дофінансування за окремим механізмом.

Якщо медзаклади штучно формуватимуть заборгованість, аби отримати додаткові кошти з бюджету, – вони нестимуть відповідальність.

Зокрема, за ініціативи МОЗ Держаудитслужба перевірятиме кожну медичну установу, яка у своїх звітах декларуватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату.

Перевірки стосуватимуться й тих лікарень, які мають значні залишки коштів на своїх рахунках, але при цьому не спрямовують їх на фінансове забезпечення медичних працівників.

Як відомо, Кабінет міністрів підвищив мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року. Так, середній медичний працівник отримуватиме не менше 13,5 тисяч гривень, а лікарі – не менше 20 тисяч гривень.