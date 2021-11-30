Показники летальних випадків були високими
Натомість Україна була в лідерах по абсолютній кількості летальних випадків, оскільки в країні була висока захворюваність.
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Високі цифри, але була велика кількість інфікованих. А тепер подивимось на інші країни – у нас пішли на спад, як загальна кількість, так і кількість летальних випадків. В інших країнах зростає. І сьогодні вже ніхто не говорить, що Україна серед лідерів,
– наголосив Віктор Ляшко.
Питання в розрахунках
За словами Віктора Ляшка, питання в тому, що треба розрахунки проводити на кількість населення "ми говоримо про смертність, чи про летальність, як про кількість летальних випадків серед усіх хворих".
Крім того, для коректних розрахунків треба порівнювати статистику летальності в різних країнах.
До слова, попередньо президент України Володимир Зеленський припустив, що у статистиці поширення коронавірусу іноді можуть бути помилки, однак він довіряє очільнику МОЗ Віктору Ляшку.
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
- В Україні за останній тиждень захворюваність на COVID-19 зменшилася на 22%, про це свідчить кількість виявлених випадків. Також зменшився показник середньодобової смертності – на 14%.
- За минулу добу, 29 листопада, коронавірус підтвердили ще у 10 554 мешканців України.
- Від початку пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 3 438 381 хворого на COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померли щонайменше 85 975 інфікованих.
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