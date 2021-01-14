Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає фейковою інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусної інфекції в Україні.

Заступник міністра охорони здоров'я прокоментував дані про те, що в одній з приватних клінік Києва проводять підпільну вакцинацію від COVID-19. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Для мене це фейк, поки не буде фактів, які підтверджені комісіями або відповідними правоохоронними органами,

– заявив Ляшко.

Головний санітарний лікар України впевнено наголосив, що у лікарні не відбувалося жодної вакцинації проти коронавірусу.

"За всіма нашими каналами ми маємо інформацію, що офіційно в Україні жоден з імунобіологічних препаратів проти COVID-19 не потрапляв. Я не вірю, що хтось щось завіз. Якщо і завозили, то це вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer вимагає температури транспортування -70 градусів", – додав він.

Раніше видання "Обозреватель" опублікувало матеріал про те, що ряд українських представників влади, зокрема деякі народні депутати і топ-чиновники, таємно вакцинували проти COVID-19 нелегально завезеної в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу