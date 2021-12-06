Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в Україні є доволі велика кількість місць, де можна відпочити.

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Як розповів Ляшко, Україна вже пройшла хвилю захворюваності на COVID-19. Зокрема, вже 5 тиждень поспіль відбувається спад кількості випадків інфікування.

Зверніть увагу! За даними Кабміну, з червоного рівня епіднебезпеки можуть вийти 9 регіонів України. У цих областях покращується ситуація з коронавірусом, тож їх переведуть у жовту зону карантину.

Однак навіть попри це, українцям не варто нехтувати карантинними обмеженнями.

Я б взагалі утримався від подорожей в країни, у яких відбувається зростання кількості випадків коронавірусу,

– наголосив міністр.

Варто зауважити, що Міністерство закордонних справ також рекомендує мандрівникам поки утримуватись від поїздок у низку країн, де й виник новий штам коронавірусу. Зокрема, це:

ПАР;

Ботсвана;

Лесото;

Есватіні;

Мозамбік;

Намібія;

Зімбабве.

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