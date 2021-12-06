Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в Україні є доволі велика кількість місць, де можна відпочити.

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Як розповів Ляшко, Україна вже пройшла хвилю захворюваності на COVID-19. Зокрема, вже 5 тиждень поспіль відбувається спад кількості випадків інфікування.

Однак навіть попри це, українцям не варто нехтувати карантинними обмеженнями.

Я б взагалі утримався від подорожей в країни, у яких відбувається зростання кількості випадків коронавірусу,
– наголосив міністр.

Варто зауважити, що Міністерство закордонних справ також рекомендує мандрівникам поки утримуватись від поїздок у низку країн, де й виник новий штам коронавірусу. Зокрема, це:

  • ПАР;
  • Ботсвана;
  • Лесото;
  • Есватіні;
  • Мозамбік;
  • Намібія;
  • Зімбабве.

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Штам коронавірусу Омікрон: що відомо

  • Штам Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Перший випадок зафіксували за допомогою ПЛР-тесту. Люди можуть інфікуватися ним, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон.
  • ЄС може рекомендувати переглянути правила для туристів через швидке поширення нового вірусу.
  • Варто зауважити, що наразі в Україні немає жодного випадку зараження новим штамом. Однак уряд вирішив заборонити в'їзд громадянам низки країн.