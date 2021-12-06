Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в Україні є доволі велика кількість місць, де можна відпочити.
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Як розповів Ляшко, Україна вже пройшла хвилю захворюваності на COVID-19. Зокрема, вже 5 тиждень поспіль відбувається спад кількості випадків інфікування.
Однак навіть попри це, українцям не варто нехтувати карантинними обмеженнями.
Я б взагалі утримався від подорожей в країни, у яких відбувається зростання кількості випадків коронавірусу,
– наголосив міністр.
Варто зауважити, що Міністерство закордонних справ також рекомендує мандрівникам поки утримуватись від поїздок у низку країн, де й виник новий штам коронавірусу. Зокрема, це:
- ПАР;
- Ботсвана;
- Лесото;
- Есватіні;
- Мозамбік;
- Намібія;
- Зімбабве.
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Штам коронавірусу Омікрон: що відомо
- Штам Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Перший випадок зафіксували за допомогою ПЛР-тесту. Люди можуть інфікуватися ним, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус.
- Всесвітня організація охорони здоров'я направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон.
- ЄС може рекомендувати переглянути правила для туристів через швидке поширення нового вірусу.
- Варто зауважити, що наразі в Україні немає жодного випадку зараження новим штамом. Однак уряд вирішив заборонити в'їзд громадянам низки країн.