Про це міністр повідомив під час зустрічі з журналістами. Саме ці інститути отримали на розробку препаратів державне фінансування.

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Ляшко розповів про розробку українських вакцин

Щодо результатів розробок компанії "Діапроф-Мед", то тут Ляшко про терміни нічого сказати не може.

Чи перейдуть результати, які вони покажуть, в інші стадії – це питання. Це те, що ми повинні враховувати, але не робити пріоритетом,

– зауважив міністр.

До кінця червня Україна розраховує на 3,7 мільйона доз

Зазначимо, раніше Ляшко повідомив, що до кінця червня Україна розраховує мати 3,7 мільйона доз вакцин. Мовиться про препарати, які держава закупила, а також ті – що надійдуть в межах програми COVAX.