Ввечері 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від китайського виробника Sinovac. На літаку привезли 215 тисяч доз препарату. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вакцина протягом 10 днів проходитиме лабораторний контроль.

Уже після цього CoronaVac одразу видадуть мобільним бригадам. Ця вакцина, як і Covishield, передбачає 2 щеплення.

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Чому мало вакцини – питання до постачальника

Спочатку зроблять перше щеплення, а потім через 24 дні – друге. Стосовно того, чому прийшло тільки 215 тисяч доз, то це – запитання до компанії, яка її постачає. За несвоєчасні поставки ця компанія сплачує штрафні санкції,

– зауважив Ляшко.

Головний санлікар наголосив, загалом Україна замовила у виробника 1,9 мільйона доз. Також Україна очікує на поставки вакцин у межах ініціативи COVAX. Відтак, у травні прибуде 1,7 мільйона доз вакцини SKBio, яка виробляється за ліцензією AstraZeneca.

Індія припинила експорт препарату Covishield

Тим часом, Індія припинила експорт препарату, яким вже активно щеплять українців. Ляшко запевнив, що, хто отримав першу дозу Covishield, отримає і другу.

Ми сьогодні використовуємо 500 тисяч доз цієї вакцини для першого щеплення. Національна технічна група експертів, враховуючи рекомендації із Великої Британії, Німеччини, Франції також рекомендувала Міністерству охорони здоров'я перенести другу дозу із чотирьох тижнів на 12 тижнів,

– пояснив Ляшко.

Таким чином, в України є 3 місяці, аби отримати наступні партії вакцини.

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